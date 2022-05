El BNG y el PSdeG adelantan su no a Rueda, pero los socialistas escucharán «atentamente» su discurso

Los portavoces de los tres grupos parlamentarios gallegos este lunes, en la ronda de consultas para la elección del nuevo presidente de la Xunta xoán a. soler

Feijoo ha soltado las riendas de su sucesión con su dimisión del pasado viernes, por lo que es ahora el Parlamento de Galicia el que marca los tiempos. El presidente de la Cámara, Miguel Santalices, recibió este lunes por separado a los tres portavoces de los grupos con representación, y como estaba previsto confió a los populares la presentación de una candidatura representada por Alfonso Rueda Valenzuela. De hecho, el vicepresidente primero en funciones se presentó en el pazo do Hórreo media hora después de que terminase la ronda para departir con Santalices y organizar la agenda de las próximas jornadas.

También era previsible que el primer grupo de la oposición anunciase su negativa a apoyar al presidente propuesto por el PP, que defenderá su discurso de investidura el martes de la semana que viene. Para Ana Pontón «as razóns son obvias», ya que considera a Rueda es «corresponsable» de la política aplicada por la Xunta desde el 2009, que deja, a su juicio, una Galicia «máis pequena» en todos los sentidos. Tampoco cree que se deba respaldar a un partido que «minte», en referencia a las prioridades de un presidente saliente que se va a liderar el PP en plena crisis económica de precios. Por tanto, «vai ser o mesmo voto que con Feijoo», explicó, porque cualquier otra opción -a favor o abstención- «non sería razoable».

En el caso de los socialistas, el portavoz Luís Álvarez ha preferido no desvelar el sentido del voto en la segunda jornada de la investidura, que será el jueves 12 de mayo, porque entiende que debe de ser una cuestión que anuncie el secretario xeral, Valentin González Formoso, tras la deliberación de la ejecutiva socialista. El también presidente de la Diputación ya anunció desde A Coruña su negativa a avalar de cualquier forma al nuevo ejecutivo. Esta formalidad no le ha impedido a Álvarez admitir que el nuevo presidente tendrá por parte de su grupo el tiempo de cortesía «mínimo» para aterrizar en Monte Pío y en sus nuevos despachos, y adelantó que escucharán «atentamente» el discurso de Rueda del martes, con el deseo de un cambio de rumbo con respecto a las políticas de Feijoo o para comprobar si es «máis do mesmo». Álvarez entiende que el relevo va a coger velocidad de crucero y dio por bueno el calendario fijado por el presidente del Parlamento, pero recordó que la situación de «interinidade» se remonta a tres meses atrás.