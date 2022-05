Alfonso Rueda: «Hai moitísimas cousas novas por facer»

En el caso de los socialistas, el portavoz Luís Álvarez ha preferido no desvelar el sentido del voto en la segunda jornada de la investidura, que será el jueves 12 de mayo, porque entiende que debe de ser una cuestión que anuncie el secretario xeral, Valentin González Formoso, tras la deliberación de la ejecutiva socialista. El también presidente de la Diputación ya anunció desde A Coruña su negativa a avalar de cualquier forma al nuevo ejecutivo. Esta formalidad no le ha impedido a Álvarez admitir que el nuevo presidente tendrá por parte de su grupo el tiempo de cortesía «mínimo» para aterrizar en Monte Pío y en sus nuevos despachos, y adelantó que escucharán «atentamente» el discurso de Rueda del martes, con el deseo de un cambio de rumbo con respecto a las políticas de Feijoo o para comprobar si es «máis do mesmo». Álvarez entiende que el relevo va a coger velocidad de crucero y dio por bueno el calendario fijado por el presidente del Parlamento, pero recordó que la situación de «interinidade» se remonta a tres meses atrás.

Por último, Santalices recibió al portavoz del PPdeG, Pedro Puy, quien confirmó que su grupo ya avaló a Rueda en la misma reunión en la que Feijoo se despidió el pasado viernes, y expresó su convencimiento de que el próximo Gobierno liderado por el pontevedrés tendrá que seguir las líneas marcadas en los últimos años porque detrás hay una «boa xestión» y un compromiso programático que es obligado cumplir. Con todo, está convencido de que el nuevo presidente llega con su propio «xeito persoal». Y también discrepa el dirigente compostelano con sus homólogos sobre la supuesta parálisis del Ejecutivo en las últimas semanas. «Hai que repasar acordos dos últimos Consellos da Xunta, particularmente intensos. Lonxe de estar en funcións se toman decisións», justificó antes de aclarar que el período en funciones será inferior a las dos semanas, desde el viernes 30 de abril al jueves 12 de mayo.