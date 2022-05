Galicia vuelve a ser la comunidad que más alumnos con necesidades educativas especiales tiene en centros comunes

Imagen de archivo de una aula escolar ALBERTO LÓPEZ

La comunidad gallega repite este año como la que más alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) tiene en su enseñanza ordinaria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y FP, el 93,6 % de los estudiantes que requieren algún tipo de apoyo debido a una discapacidad o trastorno grave estudian en centros comunes de la comunidad.

La media española es del 82,9 % y por detrás de Galicia quedan otros territorios como Navarra, Asturias o Castilla y León, que rozan el 90 %. Las que menos estudiantes tienen en su enseñanza ordinaria son Aragón (76,3 %), Extremadura (76,1) y la Comunitat Valenciana (66,6).

En número total, en Galicia son 16.695 alumnos los que precisan de atención específica pero no están en centros de educación especial. El 72 % de ellos estudia en centros públicos. Según indica la Xunta, el sistema educativo gallego cuenta con casi 4.000 profesionales para la atención a la diversidad en sus centros. No obstante, desde la comunidad educativa y también desde algunos colectivos sociales se demandan muchos más recursos para dar una atención educativa en condiciones y adaptada a cada caso particular.