El único parque nacional de Galicia convive con 106 edificaciones privadas

El vecino de la parroquia de Artes cuenta que «primeiro había que ter permiso do parque natural, cunha serie de condicións. Despois tiña que aceptar a Consellería de Medio Ambiente e logo, a de Medio Rural. En todo ese tempo non paraba de presentar papeis e de gastar cartos. Chegou un momento no que decidín que non ía estar pagando un aluguer e seguir agardando indefinidamente polas autorizacións. Tardaban tanto cos permisos que fixen a casa noutro sitio».

Casualmente, la familia de Pío Reiriz tenía una finca frente a la parcela en la que él había previsto construir la vivienda. Está justo al otro lado de la carretera, pero con la enorme ventaja de que esa franja no está afectada por el área de protección del parque natural de Corrubedo. Cansado de esperar, la familia segregó la finca y Pío Reiriz pudo construir la que actualmente es su casa. Explica que «cando xa estaba feita e só pendente de amoblala chegoume a autorización para facela onde tiña previsto ao principio».

María José Pérez (Ons): «Los trámites tendrían que ser ante un solo organismo»

Ons pertenece al Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia y ha estado habitada de forma continua desde principios del siglo XIX. Los derechos de los vecinos están reconocidos por una ley autonómica como concesionarios. Disponen de este estatuto 86 viviendas. María José Pérez es la propietaria de una de ellas y encabeza una asociación que lleva años velando por los derechos de los vecinos. Uno de los problemas es que las Administraciones deben tener en cuenta que, a su condición de único Parque Nacional en Galicia, se suma su carácter insular. «Nuestra primera dificultad es que todo el material tiene que llegar a Ons en un transporte especial, porque no se puede traer en un barco de pasaje ni en uno privado». Se aprovechan habitualmente los barcos que avituallan los restaurantes y el cámping.

Otro problema es que hay que tramitar permisos para su descarga en el muelle y las autorizaciones habituales para las obras en un espacio protegido. Hasta hace poco eran Medio Ambiente, el Parque Nacional y el Concello de Bueu, pero desde hace dos también es Costas. «Los trámites tendrían que estar unificados en un solo organismo», apunta Pérez, que recalca el largo procedimiento para conseguir un permiso. Esta maraña burocrática se complica más porque en julio y agosto no se pueden hacer obras en la isla, por lo que las subvenciones no se usan, al no darles tiempo a justificarlas.