«No hay reparación posible cuando un conductor borracho causa una muerte»

—Y ya no hay marcha atrás.

—Me gustaría transmitir como mensaje que el conductor al que paran en un control y da positivo y tiene una condena por alcoholemia, ha tenido mucha suerte. Ha tenido la mayor suerte de su vida. Tiene que tener claro que mucha otra gente da positivo tras haber causado un accidente con consecuencias terribles.

—Esa es la pena personal.

—Las penas son altas para quien causa una muerte conduciendo borracho, pero además hay que vivir con eso encima. Todos podemos causar un accidente, y por eso tenemos una responsabilidad, que es no haber bebido alcohol, ir atento al volante, llevar los neumáticos en buenas condiciones, haber pasado la ITV... Puedes cometer una imprudencia, pero cómo vives si sabes que has causado una muerte sabiendo que podías haberla evitado si no hubieses bebido o si no hubieses ido a 100 por una zona urbana.