Aquel diputado de cuyo nombre es mejor no acordarse no pudo resistirse a decir lo que pensaba. Confirmada la tercera victoria concluyente de Feijoo dio rienda suelta a su despecho y habló de un «pobo ignorante, escravo e alienado». El pueblo ni se inmutó. Siguió adelante con su ignorancia, esclavitud y alienación y le regaló al bwana otra mayoría más en una versión galaica del ¡vivan las cadenas! Hay pueblos incorregibles que no se dejan guiar por quienes mejor saben lo que les conviene. A diferencia de la aristocracia, la democracia permite que la ignorancia triunfe e instale en el poder a quien no lo merece.

El demócrata ocasional aquel se desvaneció como tantos otros salvadores de la patria a los que la patria no quiso, pero su teoría regresa en la despedida del presidente que tomó el timón de la Xunta en el lejano 2009. La oposición dibuja una herencia tenebrosa. Una década negra con tres años de propina en la que Galicia descendió a los infiernos para sufrir todo tipo de penalidades. Los amantes del mundo romano recordarán que en esas calendas se hacía algo muy similar cuando un emperador expiraba de forma natural o ayudado por una daga. Si los sucesores eran de su bando lo transformaban en dios. Le llamaban apoteosis al proceso. De lo contrario sufría la damnatio memoriae.

Consistía en lo que se le quiere hacer al mandatario que emigra al son de la Rianxeira. Despojar al césar de todos los méritos, depurar las referencias elogiosas y derribar su estatuas, algo que Feijoo no tiene ni siquiera en Os Peares. Era un ajuste de cuentas que después copiaría Dante en la Divina Comedia, situando en el Inferno a sus enemigos y el estalinismo borrando a los disidentes de las fotos oficiales. Lo que ocurre es que en ninguno de estos casos estaba el pueblo de por medio. Ni al emperador, ni a los personajes dantescos, ni a Trotsky los había votado nadie. A Feijoo sí. Muchos.