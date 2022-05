El caso Déborah ya solo admite pruebas contra el investigado

Dos amigas de Déborah Fernández, últimos testigos del caso, niegan haberla visto el día de su desaparición hace 20 años en Vigo e. v. pita

Últimos días

La Fiscalía, esta semana, explicó que no habría movimientos antes de la prescripción, dejando en manos del juzgado «el archivo o no del asunto». Una declaración que implicaba no solicitar una prórroga del caso, abocándolo a la prescripción. Ya en el entorno del exnovio y único investigado indicaban en los últimos días que, a su entender, ya no hay más hilos de los que tirar porque los últimos resultados de las pruebas genéticas indican que el ADN analizado en el cadáver no coincide con el suyo. Añadían que no aparece su perfil genético en el cadáver ni en las muestras biológicas recogidas en el 2002, tampoco en los rastros recuperados por los forenses tras la exhumación de Déborah en el 2021.

La familia de Déborah, el viernes y en otro comunicado, señalaba al investigado por, entre otras razones, cambiar su versión «en las cinco ocasiones que ha ido a declarar como testigo, y a su vez se contradice con otras testificales prestadas ante la policía o en el juzgado, muchas de ellas de familiares directos o de amistades cercanas». Entienden que «es su deber aclarar ante la Justicia el motivo de esas reiteradas contradicciones», tras acogerse a su derecho constitucional y negarse a declarar.