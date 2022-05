Los deberes que le ha puesto Feijoo a sus discípulos gallegos

El adiós de Feijoo: los rituales y la emoción de un «discípulo de Galicia» Xosé Gago

Pluralidad

Feijoo ha defendido que el mayor patrimonio del PPdeG es la gente que lo conforma, es decir su amplia base social e implantación en el territorio. Esa pluralidad, cohesionada en torno al «compromiso con Galicia», explica que los partidos de la nueva política no se impusieran. No pudieron «derrocar ou diminuír os alicerces do PPdeG nos pobos», afirmó.

Apertura

«Galicia non esixe carnés para servila, e tampouco o fai o PPdeG», ha dicho el aún presidente en funciones. A su juicio, su proceso de relevo debe alumbrar un partido «máis aberto, plural e máis ancho», una «casa común» para «todos os galegos que queiran construír Galicia». Clamó además contra las tentaciones de monopolizar el partido tras la sucesión: «Os procesos internos non serven para excluír, teñen que servir para sumar».