Kim Nam Hee: «Los jóvenes coreanos hacen el Camino de Santiago para alejarse de una sociedad competitiva y centrarse en sí mismos»

— Como ya no soy joven, no lo sé exactamente, pero creo que la gente más joven en nuestra sociedad tiene bastantes dificultades. Cuando yo tenía veinte años la economía de Corea estaba creciendo, podíamos conseguir un trabajo con facilidad y la vida no era tan dura. Incluso si no eras buen estudiante en la universidad, cuando te graduabas podías conseguir un buen trabajo, pero ahora ya no. Ese desarrollo económico ha parado. Los jóvenes, que tienen un buen fondo educativo y son inteligentes, tienen muchas dificultades para encontrar trabajo, así que están muy deprimidos.

En el caso de los hombres, muchos hacen el Camino después del servicio militar. Están obligados a ser ser soldados durante un año y medio y, cuando terminan, la mayoría vuelve a la universidad, lo que significa que aún tienen que estudiar más para conseguir trabajo. Antes de que empiecen esos días difíciles, hacen el Camino para entrenarse, para tener un descanso o para refrescarse del servicio militar. Las mujeres universitarias, aunque no hacen el servicio militar, también tienen serios problemas para encontrar un trabajo, así que están deprimidas.

Al mismo tiempo, esta es una cultura totalmente diferente para ellos. Compartir experiencias con extraños, hacer amigos en un período tan corto y cuidar unos de otros son cosas completamente nuevas. Nuestra sociedad es altamente competitiva y aquí paran la competición y solo se centran en sí mismos. Es una oportunidad muy rara en Corea.

— ¿Puede ayudarles el Camino?

— Sí, les da autoestima, especialmente si hacen el Camino Francés. Tienen que andar entre 20 y 30 kilómetros todos los días durante un mes. No es fácil. Así que cuando lo terminan se sienten seguros de sí mismos. Esa clase de sentimientos se los da el Camino.

— ¿Qué imagen hay en Corea del camino?

— Hace poco emitieron un programa de televisión del Camino que fue muy popular, así que mucha gente joven lo tiene en en su lista de deseos. Cada vez gana más popularidad y, aunque hay gente que no está interesada, saben lo que es.

— Libros como el tuyo ayudan a descubrir el Camino de Santiago en todo el mundo, ¿por qué decidió escribirlo?

— Cuando terminé el Camino de Santiago mi corazón estaba lleno felicidad, de agradecimiento y de alegría. Siempre amé viajar y viajar siempre fue para mí una gran escuela, pero cuando terminé el Camino fue diferente. Estaba emocionada, inspirada. Descubrí que en este planeta hay caminos espirituales tan bonitos que quería hablar de ello, compartir la experiencia con los demás. Tenía que escribir otro libro para mi editorial, pero les pedí que me dejaran escribir esta historia, que debían publicarla porque era increíble, así que cambiamos el plan.

— Muchos de esos peregrinos coreanos que se animan a vivir la experiencia vienen en invierno, ¿por qué?

— No lo sé con seguridad, pero puede ser por las vacaciones de los universitarios. Aunque las tienen en invierno y en verano, en temporada alta hay mucha gente, los vuelos son más caros y es más difícil conseguir albergue. Además, el invierno es una temporada dura y los jóvenes pueden sentirse más fuertes consigo mismos.

— ¿Hay alguna anécdota peregrina que le haya marcado?

— La persona más interesante que conocí en el Camino fue Bastian, un estudiante alemán de 21 años. Yo acababa de terminar de romper con mi novio, me rompió el corazón, así que decidí venir otra vez e hice el Camino del Norte. Un día estaba tomando un café y un chico joven me preguntó si estaba en la dirección correcta, empezamos a hablar y acabamos haciendo juntos la etapa y compartiendo nuestras historias. Me contó que era estudiante, pero no estaba a gusto consigo mismo y quería cambiar su vida. Decidió dejar la universidad, salió de su casa en Berlín, a casi 3.000 kilómetros, y empezó a andar. Al día siguiente, mandó su smartphone a casa por correo. Solo llevaba un viejo mapa de carretera y una pequeña tienda de campaña.

Cuando lo conocí, llevaba caminando más de dos meses, pero me dijo que se le había acabado el dinero al mes de empezar. Decía que, igual que sus pies se acostumbraban a andar y no se cansaban, su estómago no se moría de hambre aunque comiera poco. Cuando notaba que tenía que comer, preguntaba si podía trabajar a cambio de comida o cogía frutas de los árboles. Me dijo que descubrió lo que era la felicidad, que a lo mejor tenía que vivir siendo pobre, pero no quería perder esos sentimientos. El Camino cambió completamente su vida.

Para mí, era un peregrino de verdad, como en los viejos tiempos. Él tenía 21 años y yo tenía alrededor de 47, como su madre, pero él fue mi profesor. Fue mi inspiración en el Camino. Uno de los peregrinos más memorables y uno de los episodios más tiernos.

— Después de vivir tantas experiencias, ¿ha pensado en escribir otro libro?

— He hecho diferentes rutas, así que quiero escribir otro libro, pero aún no hay planes concretos. Quiero hacer la Vía de la Plata el año que viene o en dos años. Cuando la termine, seguramente empezaré a escribir.

— ¿Le pondrías alguna pega al Camino?

— La compostela. Creo que deberían pedir más distancia porque esos 100 kilómetros desde Sarria son realmente malos. Una amiga llegó a coger un bus a Santiago desde allí. Si lo haces en verano, tienes que levantarte a las 5.00 horas para coger sitio en el albergue público, ni siquiera se dice «buen Camino» porque hay mucha gente. El Camino es para hablar con otras personas, hacer amistades... Pero los peregrinos corren para conseguir sitio en un albergue público, se aceleran para conseguir la compostela y no se preocupan por los demás. Esto no son cosas del Camino.

En cualquier caso, hay que agradecer al gobierno español y, especialmente al gobierno gallego, por el dinero y tiempo que gastan en mantener este Camino de Santiago. Y a los los españoles, en especial a los gallegos, gracias por vuestro esfuerzo, por la comida y la hospitalidad.

— ¿Conocen Galicia en Corea?

— Antes de venir solo conocen el Camino de Santiago, pero después de hacerlo empiezan a conocer Galicia. Es famosa por la comida, por los deliciosos vinos y por la lluvia también.