Formoso sobre Baltar: «Rueda nunca foi a súa primeira opción para liderar ao PP»

A CORUÑA

El relevo en la Xunta ha pillado al secretario general de los socialistas sin agenda pública al ser positivo por covid, pero Valentín González Formoso no se ha resistido a contestar en las redes sociales a su homólogo en la Diputación de Ourense, el popular José Manuel Baltar, que en una entrevista en La Voz afirma estar «tan seguro como Formoso de que Rueda será presidente tras as eleccións». El barón provincial tiene muy claro que habrá quinta mayoría absoluta popular, entre otras cuestiones por las «feridas do socialismo, que fan prever que estamos ante o quinto ou sexto líder do PSOE, que será devorado nas urnas polo líder do PP», afirmó.

El también alcalde de As Pontes contestó en Twitter: «Estou tan seguro como Baltar de que Rueda nunca foi a súa primeira opción para liderar o PP e de que o próximo presidente da Xunta será socialista», poniendo así en entredicho la supuesta «unidade» de la que presumen los populares para resolver el proceso de sucesión. Baltar fue el primer líder popular que exigió la celebración de un congreso y reivindicó el poder electoral del partido en su provincia, lo que ha sido interpretado como un intento de sacar réditos orgánicos ante la crisis abierta por la salida de Feijoo.