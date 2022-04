Atención primaria en Galicia: cooperación y tecnología para un sistema en cambio

Cuarenta centros de salud ya devuelven a los pacientes las llamadas perdidas: son estos y así funciona el sistema Elisa Álvarez

«Un exemplo son as solicitudes de transporte sanitario que fan os médicos da primaria e poderían ser realizadas de forma máis áxil co apoio do persoal administrativo», añadió. En esa línea, los profesionales sanitarios pusieron en valor la herramienta CRM 100, que permite devolver aquellas llamadas de los ciudadanos que no obtienen respuesta en el momento de hacerse. «E vaise despregar con máis funcionalidades, como darlle información ao persoal administrativo sobre o paciente que entra no centro. É o que chamamos visión 360 e isto está despregado en máis de 70 centros galegos, pero a previsión é aumentar», comentó la directora xeral.

Además de estas mejoras, otra de las piezas fundamentales para hacer más eficiente el sistema de atención primaria es el trabajo que desempeña la enfermería. Con su especialización y ampliación de tareas, argumentó Daniel Domínguez, los servicios ganarían en agilidad: «Pouco a pouco os enfermeiros vamos sendo cada vez máis finalistas no sentido de que o paciente vén e xa somos capaces de resolver as demandas nun só acto. Por exemplo coa petición de probas diagnósticas, a validación de tratamentos como o Sintrom ou outras accións pendentes de vir».