Feijoo clausura su último consello antes de dimitir: «Me quedan unas horas como presidente de Galicia»

La Voz

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que la de esta mañana ha sido su «derradeira» comparecencia en el Parlamento de Galicia porque presentará su dimisión esta semana. Será, salvo sorpresa, este viernes, ante el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices.

De hecho, ha sido en este mismo escenario, la Cámara autonómica, donde ha hecho ese anuncio, coincidiendo con el pleno de esta semana, y a respuesta de una pregunta del BNG, cuya portavoz, Ana Pontón, se había despedido preventivamente en su intervención. «As formas son importantes e parece ser que é a súa última sesión de control, polo que quero transmitirlle o meu respecto institucional como presidente. Entenderá que non o faga no político, pero deséxolle toda a sorte e o mellor no persoal», dijo la nacionalista al finalizar su segundo turno de réplica.