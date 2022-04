El inicio del juicio del Alvia se retrasa quince días

Imagen de archivo de una manifestación de víctimas del Alvia, en Santiago, durante el 2021 XOAN A. SOLER

La coincidencia con otros juicios de tres abogados del caso Alvia ha obligado al Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago a aplazar quince días el inicio del juicio por el accidente del tren, que estaba inicialmente previsto para el próximo 20 de septiembre. De esta forma, la vista oral por el accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos el 24 de julio del 2013 comenzará el próximo 5 de octubre. Uno de los tres abogados que alegaron incompatibilidad con otros juicios representa a uno de los acusados, Andrés Cortabitarte, director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando se produjo el descarrilamiento. Otro es el representante en la causa de la Plataforma de Víctimas del Alvia, mientras que el tercero es el abogado de la aseguradora Allianz. Todos ellos acreditaron la coincidencia con otros juicios señalados con anterioridad y, por ello, solicitaron la suspensión y cambio de señalamiento de algunas de las sesiones del calendario propuesto el pasado 11 de abril por el juzgado. El aplazamiento del macrojuicio, que durará más de nueve meses, obliga a reelaborar todo el calendario de comparecencias.

La magistrada María Elena Fernández Currás explica en el auto, contra el que no cabe presentar recurso, que, «pese a su complejidad», el juicio por el accidente del Alvia «carece de preferencia sobre otros señalados con anterioridad», de acuerdo con lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, la jueza se ve obligada a acceder a la petición de los letrados solicitantes, «lo que obliga a retrasar el inicio del juicio al 5 de octubre y a rehacer el calendario, respetando, no obstante, la prueba a practicar en las distintas sesiones y las fechas respecto de las que las demás partes no han manifestado objeción».

Ante la solicitud de aclaración de diversos abogados que representan a víctimas del accidente sobre la obligatoriedad de asistir a todas las sesiones del juicio, la magistrada asegura en el nuevo auto de señalamiento que no es obligatorio que asistan a las sesiones de la acción penal. No obstante, no se permitirá la intervención telemática de letrados «dadas las dificultades técnicas que pueden surgir y que podrían impedir o dilatar el adecuado desarrollo del juicio».