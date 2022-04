La Xunta considera demostrado legalmente que no tiene ninguna obligación económica sobre la AP-9

Para Vázquez, el auto del Tribunal Supremo que rechaza la exigencia de Audasa, hay que analizarlo conjuntamente con el dictamen que en su día emitió el Consejo de Estado para discrepar de la fórmula establecida en el 2006 para compensar a Audasa por la eliminación de los peajes en ambos tramos. «O Consello de Estado ditaminou que non só ten que ser a Administración Xeral quen financie as bonificacións dunha autopista estatal, senón que indica que hai un enriquecemento inxusto», argumentó Ethel Vázquez. Alude así la conselleira al beneficio más elevado que obtiene Audasa al ganar más tráfico en los dos tramos gracias a que resultan gratuitos para el usuario, pero no para la Administración. El Gobierno de Rajoy rebajó esa factura a la mitad, pero el Supremo le dio en ese caso la razón a Audasa y obligó a pagar los peajes íntegros de todos los vehículos.

Un pago perdonado a cambio de no traspasar el vial

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento con Rajoy, decidió perdonar a la Xunta el pago anual de unos 7 millones de euros por los peajes de Rande y A Barcala como compensación a no traspasar a Galicia la titularidad de la AP-9. Tras esa decisión tomó otra: pagar solo la mitad de esos peajes a Audasa para descontar el tráfico inducido que había ganado la autopista por esa gratuidad. La concesionaria reclamó todo el dinero y ganó. El Gobierno central pagó, pero la Xunta se considera desvinculada de esa obligación como le reconoce el Supremo.