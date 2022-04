La oposición suspende el legado de Feijoo, que el PP considera avalado por las urnas

Pontón, que recordó que Alfonso Rueda es corresponsable de estas «políticas fracasadas» porque fue el número dos del Ejecutivo durante trece años -diez como vicepresidente-, también puso el acento de sus críticas en los servicios públicos, la pérdida de las cajas de ahorro, la exclusión financiera, el aumento de la desigualdad social o, directamente, la pérdida de población con una natalidad «en caída libre». Devolviendo el reproche histórico del PP, Pontón aseguró que estaba valorando «ao Goberno do non», en referencia a la defensa de los intereses de Galicia: «Non a reforzar a atención primaria; non a un sistema de residencias públicas; non a usar os recursos do país para crear emprego e riqueza aquí; non a un pacto pola ciencia; non a darlle futuro á xente moza; non á tarifa eléctrica galega; non a un sistema de financiamento que nos permita ter a chave dos nosos cartos», enumeró antes de referirse a Rueda como un «presidente accidental coas mans atadas».

Un legado de renuncias

En muchos de estos asuntos coincidió el PSdeG. Para su secretario xeral, Valentín González Formoso, el «desleixo» de Feijoo al frente de la Xunta se traduce en una serie de «renuncias» que argumentó con «datos obxectivos». Según el líder socialista, el todavía presidente autonómico dejará su cargo en los próximos días con más paro, más deuda, menos investigación, menos jóvenes, menos colegios públicos «e non foron quen de abrir ningunha residencia pública» para mayores. Para el presidente provincial, el popular se desentendió de las «cuestións estratéxicas de país e renunciou a todo aquelo que puidera supor un conflito» que comprometiera su carrera política en Madrid. Formoso, que hizo estas declaraciones tras un encuentro con representantes médicos de emergencias, aprovechó el foro para reclamar una «aposta valente» por la reformulación del sistema público de salud de la mano de los colectivos que o protagonizan.