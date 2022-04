Los peregrinos se abrasarán en verano después de Portomarín

ALBERTO LÓPEZ

En los caminos de Santiago se han hecho muchas cosas bien. Y, curiosamente, alguna que constituyó un éxito no se copió a tan solo unos pocos kilómetros. Por ejemplo, cuando en el año 1993 renacieron de nuevo las peregrinaciones, pasar en verano el Camino Francés dejando a la izquierda el parque industrial de Melide era toda una proeza: el sol achicharraba cabellos y voluntades. El entonces conselleiro Vázquez Portomeñe mandó en aquel momento plantar árboles a un lado y a otro del tramo, y hoy esos árboles dan una sombra que se agradece. Pero en todo el recorrido de la subida que transcurre desde Portomarín hasta Cortapezas, no hay ni un solo árbol. El problema tiene una solución muy sencilla, se trata únicamente de hacer lo mismo que se llevó a cabo hace 30 años: plantarlos. Ya están tardando.

Primavera en el Inglés

Fecha definitiva: 5 de junio. Ese domingo tendrá lugar en Sigüeiro la quinta edición de Primavera no Camiño Inglés, un encuentro en el que se darán cita los 18 municipios que recorren esa ruta jacobea. Manuel Mirás, presidente de la organizadora Asociación de Concellos do Camiño Inglés, anunció que va a darle una vuelta a la estética de esta iniciativa, con el fin de evitar la rutina de que cada municipio lleve más o menos las mismas cosas a la misma cada año.

La penúltima, Camariñas

Debe ser que aquello que decía una concejala («O meu concello ten o mesmo dereito cos demais a contar cun Camiño de Santiago») es contagioso. La penúltima en contagiarse por ahora es la alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, quien, aunque no consta ni un solo barco de peregrinos atracando en tan bella localidad ni tampoco en ninguno de sus puertos cercanos, se ha descolgado con una frase digna de pasar a los anales: «Temos argumentos que nos din que Camariñas pode formar parte do Camiño de Santiago e imos ir con todo, porque isto poder ser un filón e un revulsivo para o sector da hostalería e do comercio». Tiemble la Xunta con ese «imos ir con todo». Una más a la cesta de los despropósitos.