Pontón cree que Rueda, el «secundario» de Feijoo, tampoco mejorará la situación de Galicia

Sandra Alonso

«Se con Feijoo Galicia foi a menos, non creo que co seu secundario as cousas melloren» afirmó esta mañana Ana Pontón en el Parlamento, donde el BNG celebró una jornada sobre el futuro del rural gallego. La portavoz del Bloque no cree que la llegada a la presidencia de Alfonso Rueda, más que probable sucesor de Feijoo, vaya a suponer una mejora del diálogo con la oposición o del trabajo del Gobierno gallego.

Pontón ironizó además con la «historia interminable» de la dimisión de Feijoo que parece, dijo refiriéndose a los casos de corrupción de los populares, una renuncia «en diferido». Criticó que el aún titular del Gobierno gallego lleva «tres meses traballando para o PP e cobrando dos galegos» y denunció que deja Galicia peor que cuando llegó a la presidencia.

En su intervención en la jornada sobre el futuro del rural, Pontón planteó una serie de medidas para evitar la «morte lenta» que han supuesto los años de Gobierno de los populares para ese mundo. La portavoz nacionalista recordó que el 90 % del territorio de Galicia es rural y que solo el 3,9 % de la superficie se dedica a los cultivos para consumo humano, cerca de seis veces menos que la media española. Contrapuso además ese dato al 20 % de suelo destinado a eucaliptos. También señaló que las rentas en el rural son un 25 % más bajas que la media, que han cerrado 110 escuelas unitarias, que la población rural ha bajado en 102.000 personas y se han abandonado 4.000 núcleos.