La Xunta sobre las rebajas de la AP-9: «decepcionantes, insatisfactorias, no captan tráfico, ni rebajan la siniestralidad»

La Xunta de Galicia no está «nada satisfecha» con el resultado de las bonificaciones aplicadas por el Gobierno central en los peajes de la AP-9 desde el verano pasado. Es más, mantiene que el efecto la rebaja de tarifas en la autopista es «decepcionante», «no ha sido efectiva para mejorar la seguridad viaria» de las carreteras convencionales del mismo eje, y que el potencial beneficio económico que reportarían se pierde «por la traición y defensa de Audasa (la concesionaria de la autopista) que está realizando el Gobierno». Este es el balance que hizo hoy en el Parlamento el Ejecutivo autonómico a través del director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, al ser cuestionado sobre dichas bonificaciones por el PSdeG.

El Ejecutivo autonómico entiende que la partida anual de 55 millones de euros destinada por el Gobierno central a rebajar los peajes de la AP-9, debería seguir un plan de utilización «mejor diseñado» y con más efecto sobre la sociedad. Subraya Menéndez que la autopista gallega es la segunda que menos tráfico está recuperando de todas las estatales tras la bajada de la movilidad por el covid, lo que a su juicio evidenciaría que las rebajas no han sido bien planteadas para atraer a vehículos que circulan por otras carreteras y travesías. Contrapone, en cambio, que los tramos alternativos a la AP-9 de la red autonómica no están registrando una disminución en el volumen de vehículos, y menos de camiones, señal, incide en que no hay un cambio de usos motivado por las bonificaciones de la AP-9.

La Xunta clama también contra el balance del uso de las partidas destinadas a rebajar los peajes, pues señala que el año pasado se gastaron 16,9 millones de los 55 previstos en los Presupuestos del Estado, con lo que 38 millones quedaron sin utilizar, razona el director de la Axencia, que pide que con parte de esos fondos se rebajen también las tarifas de la AP-53. El Ministerio de Transportes señaló en enero que los remanente de esa partida sin uso se destinan a evitar que se repercuta en lo que pagan en los peajes los usuarios la subida extra anual del 1 % que aplicará Audasa durante 20 años en sus tarifas para recuperar lo invertido en la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. Eso solo será posible si no se gasta la partida anual completa en bonificaciones. En cuanto no sea así, los usuarios de la AP-9 tendrán que volver a asumir la subida extra que ya hizo que el vial gallego fuese en los tres años anteriores el que más se encareció de España.