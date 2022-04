Rolando Figueroa, opositor venezolano: «Si me extraditan, me meterán en el corredor de la muerte»

—Pero lo que usted alega para rechazar esas acusaciones de estafa es fácil de comprobar.

—Pero los jueces de la Audiencia Nacional no van al fondo de la causa, solo comprueban que se cumplen los requisitos de la solicitud de extradición. Eso supedita que pueda ser trasladado a Venezuela. Y cualquier venezolano que sea extraditado a Venezuela va a ser torturado, ingresado en una cárcel sin visita, sin abogado... Hay evidencias de presos políticos torturados, muertos.

—Está convencido de que si vuelve a Venezuela, lo van a torturar.

—Y no veré más a mis hijos ni a mi mujer y mi vida correrá peligro. Si me extraditan, me envían al corredor de la muerte.

—¿Sigue haciendo política?

—Sí, pero no interna. No hago política en España.

—¿Ha solicitado la nacionalidad española?

—Sí, lo hice en 2018, antes de que se presentara la solicitud de extradición y no he tenido respuesta.

—¿Cambiaría eso en algo el proceso?

—La nacionalidad no suspende el proceso, pero... ¿el Gobierno español enviaría a un español a Venezuela?

—¿Cómo vive su familia toda esta incertidumbre?

—Vivimos en una agonía, entre lágrimas y esperanzas. Ellos son conscientes de todo. Los niños no entienden por qué papá está pasando por todo esto y viven aterrados con la posibilidad de que no puedan volver a verme. Ellos saben por qué la gente se va de Venezuela y me dicen: «Papi, no queremos que vayas a Venezuela porque te van a matar». Y es muy duro escuchar eso.

—Aún le queda esperanza.

—No perdemos la fe en que el Ministerio del Interior revise a fondo lo consignado o la información que necesiten para demostrar mi condición de perseguido político por parte del régimen.

—¿Cual es su próximo paso?

—Mis abogados están preparando un recurso contencioso contra la denegación de la última solicitud de asilo político. Yo sigo teniendo la buena fe de que mi caso no ha sido revisado a fondo. No creo que haya ninguna mano negra. Pero hay muchas solicitudes de asilo.

—El episodio de la cárcel debió de ser muy duro.

—Mucho. Estar separado de tu familia, privado de libertad... No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Haber salido y seguir con la angustia de que mañana pueda volver a entrar sin conocer cuánto tiempo podría estar dentro ya me parte la vida en dos.

—¿Ahora mismo teme por su seguridad personal?

—En ese momento siento miedo hasta en España, miedo personal de que me puedan hacer algo a mí o a mi familia. Mis padres, en Venezuela, está siendo amenazada constantemente.