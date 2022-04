La Guardia Civil detecta más de 4.000 vehículos sin ITV en solo tres meses

josé manuel pan

El dato preocupa. Casi 166.000 vehículos no tienen seguro obligatorio en Galicia. Eso significa que no tienen el respaldo de una póliza que permita a su propietario o conductor hacer frente a la responsabilidad civil en caso de tener un accidente. Y las consecuencias de no tener seguro son muy graves, tanto para el titular del vehículo sin asegurar como para los terceros que sean sus víctimas. La cifra supone que casi el 7 % de los vehículos censados en Galicia (2.096.000 en el 2020) incumplen la obligación de asegurarse, un requisito que incluye a todos los vehículos dados de alta, aunque no estén circulando.