Feijoo avanza que le quedan ya «muy pocos» consellos de la Xunta como presidente

Xosé Gago

Alberto Núñez Feijoo salió por la puerta del salón del hotel Eurostars San Lázaro poco después de que acabase la junta directiva del PPdeG y, rompiendo la rutina de los últimos 13 años, la prensa no se fue hacia él. Todas las cámaras siguieron fijas en Alfonso Rueda, que unos minutos antes había accedido a responder a sus preguntas. Sin interrumpir a su vicepresidente, que no le vio, Feijoo se alejó por el pasillo acompañado de otros altos cargos del partido. La escena anticipó el relevo del aún presidente de la Xunta, que se materializará en lo político y en lo institucional no más tarde del próximo 22 de mayo.