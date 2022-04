La unidad de la Guardia Civil contra el crimen organizado en Galicia: 48.900 kilos de droga decomisados, 923 detenidos y 88 operaciones

Una investigación iniciada por la DEA facilitó la última caída de un gran narco gallego Javier Romero

En lo referido a la situación actual del narcotráfico en Galicia, el teniente Alfonso es directo y también crítico: «Hacen falta juzgados especializados, son fundamentales, igual que un refuerzo para la Fiscalía Antidroga en Pontevedra. También, en el ámbito de la Guardia Civil, más recursos humanos y técnicos. Hablamos de un plan de contención para reforzar la estructura actual. Digamos, siendo generosos, que se decomisa algo menos del 50 % de los alijos que entran. No hablamos de un plan de choque como el aplicado en el Campo de Gibraltar en el 2018 por el aumento de la violencia entre narcos y de narcos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero sí hace falta redoblar la apuesta para frenar a las organizaciones actuales».

Él sitúa a estas estructuras criminales en un esquema muy diferente a las pioneras. «Son organizaciones que no controlan todo el proceso. No tienen esa capacidad y se asocian entre ellas. La realidad nos dice que pese a la elevada actividad, no hay líderes jerárquicos, quizá por eso, sus nombres no son públicos como si fueron los primeros, que incluso eran indiscretos al alardear de sus influencias políticas o capacidad económica».