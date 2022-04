La vicepresidenta segunda cree que el debate del PPdeG no está en los nombres sino en si va a estar secuestrado o no por la extrema derecha

Paco Rodríguez

En pleno proceso de sucesión del Partido Popular de Galicia la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, acudió a la Universidade de Santiago y evitó pronunciarse sobre el relevo de Alberto Núñez Feijoo en la presidencia de la Xunta y al frente del PPdeG. Díaz no quiso valorar a quien cogerá las riendas del partido en Galicia, Alfonso Rueda, y recordó que lo importante no son los nombres, sino los contenidos. «O que desexo é que o PPdeG teña un debate frutífero e o que me gustaría é termos un PPdeG ou un PP non secuestrado pola estrema dereita».

En ese sentido el gran debate, insistió la también ministra de Trabajo, «é se imos ter un PP español e un PP galego soberano, nun proxecto democrático alleo en termos europeos a estrema dereita, ou imos ter a foto destes dias co señor Mañueco e Vox», en alusión al nuevo gobierno de Castilla y León.

Partidaria de no dar opinión ni inmiscurise en las decisiones internas de otros partidos políticos, Yolanda Díaz anima a los populares a no repetir las imágenes de estos días, con consejeros que tomarán decisiones importantes pasando por la extrema derecha.