Primer día sin mascarilla obligatoria en las aulas: «Algunos niños la mantienen porque les da vergüenza sacarla»

Pepa Losada

Los estudiantes que acaban de volver de las vacaciones de Semana Santa en segundo de la ESO no han visto nunca a sus compañeros de clase sin mascarilla en el instituto. Al menos dentro del aula. Y eso, en el primer día sin cubrebocas obligatorio dentro de los colegios e institutos, hizo que muchos decidiesen mantener mitad de la cara tapada. «Les da vergüenza que los vean sin ella ahora porque los han conocido con la mascarilla puesta. Siempre los han visto así», dice desde Vigo la directora del IES Valladares, Eva López Tarrío. Los que sienten esos reparos son una minoría, reconoce la docente. Calcula que siete de cada diez adolescentes que entraron por la mañana en el instituto llevaban el rostro cubierto. Los profesores, por su parte, decidieron seguir con ella «por prudencia».

La recomendación desde la Xunta el día anterior fue conservar la mascarilla en el interior de los centros educativos. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, solo pidió «levar as cousas con moita precaución», precisamente el mismo argumento que emplearon los docentes que mantuvieron el cubrebocas. Sin embargo, la Consellería no remitió ninguna comunicación a los centros, por lo que la única norma que rigió este miércoles fue la publicada en el BOE.

En el Centro Integrado de Formación Profesional Leixa, en Ferrol, informaron a los alumnos que no podían «obligar a nadie a ponerla», pero que su recomendación pasa por mantener la protección «por respeto a la salud de los demás», asegura la vicedirectora, Amelia Conde Vázquez. «Al no haber terminado aún la pandemia, se recomienda su uso. El profesorado la conservó y muchos alumnos siguieron con ella puesta, pero entre ellos había más caras libres», responde. Reconoce Conde cierta incertidumbre por no saber cómo proceder, si bien están supeditados a la norma del Ministerio de Sanidad. Lo que hicieron en este centro de Formación Profesional fue continuar con las normas de prevención que tenían hasta ahora, como dejar las ventanas abiertas. «En el mundo laboral la hemos mantenido», asegura en referencia a los operarios que trabajan en unas obras del centro.