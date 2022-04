El Parlamento gallego pide a Uruguay que garantice la conservación del patrimonio de la Casa de Galicia

A Santa, uno de los emblemas artísticos de la Casa de Galicia de Montevideo archivo

El Parlamento gallego alcanzó ayer una poco frecuente unanimidad gracias al acuerdo entre el PP y el BNG para pactar los términos de una proposición no de ley en la que se demanda a las autoridades de Uruguay que adopten las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria a los socios de la desaparecida Casa de Galicia de Montevideo así como la protección y la integridad del patrimonio cultural «artístico e histórico desta entidade para que permanezan no ámbito da galeguidade no propio país». La entidad quedó clausurada a finales de marzo después de haber sido intervenida por el Gobierno a causa de una deuda millonaria. La quiebra provocó que decenas de miles de socios perdieran su filiación sanitaria, aunque el propio Gobierno de Uruguay dictó una ley específica para reubicar a tos socios que se quedaron si cobertura. Al mismo tiempo, la intervención de la institución ha dejado al albur de las posibles subastas el patrimonio histórico, artístico y cultural de la Casa de Galicia, con un valor mucho más simbólico que pecuniario.

La diputada popular Raquel Arias, defendió las gestiones efectuadas hasta el momento por la Xunta frente a las autoridades uruguayas para facilitar la atención médica de los socios y el mantenimiento del patrimonio. En cualquier caso, un grupo de socios de la entidad desaparecida crearon recientemente una nueva asociación con la intención precisamente de preservar el denso patrimonio de la institución antes de que pudiera verse disgregado a través de las subastas con las que los administradores oficiales pretenden cubrir al menos un aparte de la deuda contraída por la institución.

Entre las piezas que conforman el legado artístico de la Casa de Galicia de Montevideo se halla la escultura de Francisco Asorey A Santa, una alegoría de la mujer gallega, que la institución conserva desde los años 50 del pasado siglo y que es una de las piezas artísticas emblemáticas del arte gallego en la emigración.