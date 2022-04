La oposición cree que Alfonso Rueda estará tutelado por Feijoo

Sandra Alonso

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia creen que en los próximos días comenzará una nueva etapa en la Xunta, pero solo nominalmente, porque no esperan grandes cambios a nivel político. Para Olalla Rodil, viceportavoz del BNG, Alfonso Rueda es «máis PP, vai quedar máis do mesmo». «É un cambio de cara, pero Galicia vai seguir coas mesmas políticas», valoró la nacionalista, quien volvió a reclamar un relevo rápido y ágil «porque non é de recibo que os galegos paguemos o salario do líder da oposición», en referencia a Alberto Núñez Feijoo.

Por su parte, el portavoz socialista, Luís Álvarez, recordó que la renovación del presidente «é lexítima e legal, pero non é o que votaron os galegos porque o cartel era Núñez Feijoo», y garantizó que su grupo parlamentario, «por coherencia», va a poner todas las facilidades para que el cumplimiento de los tiempos en la Cámara para ese relevo sea lo más rápido que sea posible. Con toda seguridad no habrá candidatura alternativa, que tendría nulas posibilidades de salir adelante por la mayoría del PP. Pero cree que Rueda llegará con el «camiño marcado. Vai ser un presidente tutelado, iso queda fóra de toda dúbida».

Sin embargo, el portavoz del grupo parlamentario del PPdeG considera «lóxico» que Feijoo, como presidente nacional del partido, le haya marcado objetivos al futuro líder autonómico, Alfonso Rueda, que el lunes por la tarde le escuchaba desde la primera fila de la junta directiva popular sabedor de que previsiblemente encabezará la única candidatura en el partido y que será el relevo en el Ejecutivo. Para Pedro Puy es «natural» que el referente de la formación en toda España demande unidad y continuidad en políticas de una comunidad refrendadas por las urnas en cuatro ocasiones, pero también cree que la «experiencia histórica» demuestra que cuando un líder toma el relevo en el poder «o acaba exercendo como estima oportuno co seu propio estilo, porque cada persoa ten as súas características. Non creo en absoluto que vaia ser un líder tutelado», afirmó el dirigente en una rueda de prensa el Parlamento antes de recordar que «somos o partido que estableceu que non hai tutelas nin tutías», en referencia a la frase que pronunció Manuel Fraga cuando José María Aznar tomó las riendas del partido.