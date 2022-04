Galicia mantendrá las notas numéricas, crea una alternativa a la Religión y dará a los centros dos horas en primero y segundo de la ESO para reforzar contenidos

Tramitación administrativa

Debido a los retrasos del Gobierno central a la hora de publicar el contenido de los currículos, el decreto gallego de infantil se publicará antes de que empiece el próximo curso, el de primaria «vai moi xusto para que estea listo en setembro», y los de ESO y bachillerato no podrán aprobarse antes de que comience el período lectivo. No obstante, para dar certeza a alumnos, familias y centros, la Xunta ha dado a conocer ya el horario y arquitectura de las distintas etapas, y de forma paralela a la tramitación administrativa publicará en una aplicación informática los contenidos de las distintas materias, aún en fase de borrador, para que centros, alumnos y editoriales puedan conocerlos. Esto permitirá que los estudiantes no se matriculen a ciegas de las optativas, ya que el plazo de inscripción comienza a partir del 25 de junio. Este camino paralelo, concluyó el conselleiro, «é a consecuencia da irresponsabilidade no retraso da publicación dos currículos».