—Yo tengo mi estrella. Aunque en el horóscopo unos creen y otros no, como Escorpio que soy, mi estrella es Antares.

—Otra cosa que se dice de los marineros es que tienen un amor en cada puerto, ¿Usted los tenía?

—Yo llegué en una época en la que la estancia en puerto es muy corta. Antes se pasaba más tiempo y alguno tendría algún amor, no sé si en cada puerto

—¿Guarda el recuerdo especial de algún viaje?

—Navegando en un containero de alumna pude ver el rayo verde, que es algo muy deseado por los marinos. Y algo muy bonito fueron los pases por el Estrecho de Magallanes. Es precioso.

—Y algún apuro también pasaría.

—Pues sí. Hice bastantes veces el trayecto A Coruña-Sevilla y viví algún temporal de los gordos en Fisterra. Y no se pasa bien, la verdad. Y la niebla tampoco me gusta, no sé qué es peor.

—¿Era usted la capitana?

—No, tengo el título pero estos viajes los hice como primer oficial. Tuve la oportunidad de ejercer en un viaje a Estados Unidos, pero quizás por el idioma no lo hice. Y en las clases lo recomiendo, que aprendan inglés para no bloquearse en la carrera profesional.

—¿Celta o Dépor?

—Dépor, por supuesto. Ahora no lo soy, pero fui socia. Me gusta mucho el fútbol, el ambiente del estadio.

—¿Cómo diría que es usted en pocas palabras?

—Soy indecisa, le doy muchas vueltas a las cosas; creo que soy trabajadora y responsable y un poco desordenada, ja, ja.

—¿En qué le gusta emplear su tiempo libre?

—En pasear, tomar algo con los amigos y la playa, que me encanta. En deporte siempre estoy apuntada al gimnasio, pero no voy nunca. Mi pareja lo amortiza por los dos. Y bailar, me encanta bailar.

—Los marinos son muy de tatuajes.

—Pero a mí no me gustan nada. No me llaman.

—Dígame algo que le gustaría mejorar.

—Ser más decidida y aprender a decir que no.

—El lugar en el que se siente feliz.

—Soy feliz en Cerceda con mi gente. O paseando por Mera. No pido más.

—Una canción.

—Vivir mi vida, de Marc Anthony.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud. Y ser uno mismo.