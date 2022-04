CESAR QUIAN

El dato preocupa. Casi 166.000 vehículos no tienen seguro obligatorio en Galicia. Eso significa que no tienen el respaldo de una póliza que permita a su propietario o conductor hacer frente a la responsabilidad civil en caso de tener un accidente. Y las consecuencias de no tener seguro son muy graves, tanto para el titular del vehículo sin asegurar como para los terceros que sean sus víctimas. La cifra supone que casi el 7 % de los vehículos censados en Galicia (2.096.000 en el 2020) incumplen la obligación de asegurarse, un requisito que incluye a todos los vehículos dados de alta, aunque no estén circulando.

Al cierre del año 2021 había en España 2.957.530 de vehículos sin seguro obligatorio (un 9 % de los matriculados), como se revela en una respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria del PP. Y en Galicia son 165.944 los que no tienen póliza de seguro con la que responder de los daños causados a terceros. La provincia de Pontevedra es la que cuenta con más casos, con 66.866 vehículos sin seguro (un 10 % del parque móvil). Le siguen la de A Coruña, con 55.793 vehículos sin póliza (7 %); la de Ourense, con 22.852 (10 %), y la de Lugo, con 20.433 vehículos sin asegurar (8 %). En el conjunto de España, la proporción más elevada de vehículos sin asegurar la tienen Melilla, con un 23 %, y Ceuta, con un 18 %. Después aparecen Almería e Islas Baleares, con un 13 % en cada caso. Gerona, Granada y Santa Cruz de Tenerife tienen el 12 %, y en Cádiz, Ciudad Real, Huelva, Lérida, Málaga, Murcia, Las Palmas y Tarragona la cifra ronda el 11 %. Guipúzcoa, Madrid y Navarra son las provincias con menor porcentaje de vehículos sin seguro, un 6 %.

La ley obliga a que todo vehículo a motor matriculado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea tenga concertado un seguro obligatorio para poder hacer frente a la responsabilidad civil del propietario o del conductor. El incumplimiento de esa obligación implica la prohibición de circulación por el territorio nacional así como el depósito o precinto del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro. Además, la multa por no tener concertado el seguro obligatorio oscila entre 650 y 2.800 euros, en función de que el vehículo circulase o no en el momento de ser denunciado, de su categoría o de la reiteración en la infracción.