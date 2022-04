El BNG ha solicitado a la Xunta que incremente las cuantías de la renta de integración social de Galicia (risga) y el complemento autonómico para las pensiones no contributivas, «conxelado hai máis de dez anos», denuncia Olalla Rodil. La diputada nacionalista advierte que hay familias en la comunidad «que teñen que decidir entre encher a neveira ou pagar as facturas» en un contexto de crisis con la inflación superando el 10 %, algo que no sucedía desde hace 35 años.

La viceportavoz del Bloque en el Parlamento cree que son dos aportaciones que podría asumir directamente un Gobierno gallego al que ve «ausente, descabezado, sen impulso e sen propostas», y preocupado exclusivamente por las «leas internas do PP» mientras «hai xente que hoxe sobrevive con menos de 500 euros ao mes».