Santi M. Amil

El pueblo de Aceredo, que emergió de las aguas tras el vaciado de la presa de Alto do Lindoso el pasado mes de octubre, sigue siendo el reclamo turístico de la comarca de A Baixa Limia. Así es, a pesar de que desde hace un mes se prohíbe acceder hasta él. El tránsito continuo de caminantes y vehículos a esta aldea fronteriza del concello ourensano de Lobios, llevó a la empresa que explota el embalse, Energías de Portugal, a colocar un cartel en la entrada alertando del peligro que supone circular por una zona inestable.

Así, a mediados del mes de marzo y para evitar riesgos y responsabilidades, la concesionaria lusa prohibió el acceso de personas e instaló unas barreras de plástico para impedir el paso de vehículos. Antes se había puesto en contacto con los responsables de los concellos de Lobios y Entrimo para que vigilaran los accesos a la aldea emergida y evitaran las visitas. Los regidores contestaron que tanto los terrenos como la responsabilidad es de Energías de Portugal, recordando que eran ellos los que debían controlar los accesos.

Pero la señalización no ha sido suficiente y los turistas siguen accediendo hasta el pueblo de Aceredo, como se pudo ver este mismo Jueves Santo. Y, en su mayoría, ni siquiera se paran un minuto a leer el cartel que dice «Zona de embalse. Varios peligros. No pasar». No dudan y acceden. Recorren sus calles, se fotografían y se sientan sobre las piedras a descansar.