—Yo pensé que los de Ferrol eran todos rivales del Dépor. Será del Celta un poco.

—Je, je. No, no. Yo no creo en esas rivalidades, me gustaría que los dos estuvieran en Primera División.

—¿Dijo que jugó 23 años en el Perlío? Una carrera larga.

—Empecé con 11 años, que era como se empezaba antes.

—¿De que jugaba?

—Jugaba un poco por libre, de la mitad para arriba. Empecé como extremo izquierdo, pero me fui transformando.

—Va a ver al Rácing de vez en cuando?

—Tenía que ir más de lo que voy. Desde que estoy en el cargo todavía no he ido. Tengo mucho lío, pero tengo que descansar en algún momento.

—Tiene un cargo exigente.

—Tiene que serlo. Si estás en un puesto como este y no te exiges a ti mismo, tienes un problema. Yo siempre digo que este es un trabajo sin horario.

Pilar Canicoba

—También le pega a la bici.

—Sí. Es lo que más practico. Voy por la montaña, la carretera me da un poco de respeto.

—Tiene pinta de darse buenos tutes.

—El último fue de 73 kilómetros con 1.600 metros de ascenso acumulado.

—Tendrá unas piernas de madera.

—Ja, ja. Hay que cuidarse un poco, que con la edad se nota que cuesta recuperar.

—¿Cómo diría que es usted en pocas palabras?

—A mí me gusta seguir principios: creo firmemente en la lealtad. Y en la responsabilidad, por supuesto. Soy muy dinámico. Y me gusta ser resolutivo. Estamos para resolver problemas, no para crear más.

—¿Y para Ferrol, qué palabras elegiría?

—Es bonita, tiene muchísima riqueza, es particular y creo que tiene mucho potencial.

—¿Cocina?

—Sí. No me da pereza ponerme ante los fogones. Con mi pareja nos turnamos para cocinar.

—Diga algo que no hace bien y que le gustaría mejorar.

—Muchas cosas. Quizás el hecho de que, aunque soy una persona muy cercana, soy poco cariñoso; soy poco besucón por así decirlo.

—Un lugar en el que sea feliz.

—La montaña. Y sobre todo la alta montaña. Voy mucho en bici y a caminar. También me gusta el mar, me gusta pescar.

—Algo repugnante.

—La guerra de Ucrania. Y otra cosa que no soporto es a esos que dicen algo y practican lo contrario. No puedo con eso.

—Una canción.

—Es muy difícil, porque me gusta mucho la música. Por decir alguna, Anabel Lee de Radio Futura. Aunque yo diría que la mejor canción del pop es Billie Jean de Michael Jackson

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud, la familia, incluidos los amigos, y ser feliz, que consiste en adaptarse a lo que se tiene en el momento en que se tiene.

—Fácil de entender, difícil de aplicar. ¿Usted lo hace?

—Yo creo que sí. He tenido profesionalmente partes buenas y otras muy, muy malas. Y creo que me he sabido adaptar a las dos.