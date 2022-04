Paula Avendaño

La Semana Santa se parecerá algo más a la que conocíamos, antes de que la pandemia se llevase por delante, entre otras muchas cosas, las celebraciones. Las procesiones están de vuelta, las más destacadas las de Ferrol o Viveiro, aunque algunas menos conocidas como la de la de la Santa Cena, en Lugo. Pero como no todos disfrutan con las imágenes religiosas, habrá propuestas para todos los gustos. Las degustaciones gastronómicas están en alza, así que podrás hacer una ruta de tapas en A Estrada o acudir a la Feira do Queixo do Cebreiro.