La cifra de menores bajo tutela de la Xunta crece hasta los 1.820 jóvenes

Un total de 1.820 menores de edad fueron tutelados por la Xunta en el 2021. Según los últimos datos que maneja la Consellería de Política Social, la cifra de jóvenes creció respecto al 2020 (1.780), pero fue más baja que en el año previo a la pandemia (1.843 en el 2019). Entre los menores asistidos se cuentan casos de desamparo, abandono, malos tratos, abusos sexuales, explotación o negligencias de distinto tipo en los entornos familiares.

La mayoría de menores tutelados vivieron con familias de acogida, mientras que el resto reside en centros de protección. En estos últimos, los jóvenes cuentan con el apoyo de profesionales que les «axudan e dan ferramentas para facilitar o seu desenvolvemento integral».

Así lo explica Mari Carmen Lago, una educadora social que trabaja en uno de estos centros en Meirás. «A palabra é acompañamento. Orientámolos no laboral, pero tamén no emocional. Ao final estes rapaces non contan cunha rede social suficiente para facerse autónomos. Non teñen un entorno próximo que os axude en distintos aspectos e nós estamos para iso», resume la educadora, que entiende bien la situación por la que están pasando esos jóvenes.