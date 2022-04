«Hoy [por el miércoles] no se ve tanto movimiento. Pero sigue todo igual y la empresa sigue trabajando del mismo modo», explican en el instituto armado, donde advierten que la difusión de esta práctica —que saltó a raíz de la denuncia en redes sociales del propietario de otro párking— sí ha motivado llamadas de algunos clientes recabando una información que no pueden facilitar, porque, señalan, no hay denuncias.

Mientras, Guardia Civil y Tráfico cursan las denuncias correspondientes por los vehículos mal aparcados, sobre pasos de peatones, invadiendo un carril o bien obstaculizando una salida. El lunes y el martes la Guardia Civil puso más de 20 multas, a las que hay que sumar las de Tráfico. Son 200 euros —100 por pronto pago— sin merma de puntos en el carné de conducir. Los sancionados tendrán difícil reclamar. La empresa, dice un denunciante, no acostumbra a expedir factura.