Pablo Fariña

El BNG va a activar la carrera de las municipales unos trece meses antes de que se pongan las urnas, en mayo del 2023. Lo hará con una cumbre a finales de mes en Santiago en la que participarán alcaldes, concejales y candidatos a los que busca movilizar bajo una estrategia común que después se desarrollará en los respectivos concellos.

La principal baza del Bloque será «o aval dos concellos nacionalistas, referentes de políticas de benestar, de calidade de vida, de rexeneración urbana e de dinamismo económico e social. Os concellos BNG son unha marca de calidade de goberno, demostrando capacidade para transformar en positivo e dar solucións ás cuestións que afectan á cidadanía», destacó la responsable de política municipal, Carme da Silva. En la cita, la formación liderada por Ana Pontón quiere tener en cuenta el nuevo contexto de crisis tras dos años de pandemia con una escalada de precios y una coyuntura económica muy distinta a la del 2019. Da Silva avanzó algunos de los ejes sobre los que tratarán de trabajar: «A carestía da vida sobre familias, clase traballadora e empresas; o impacto da pandemia nos servizos públicos ou a afectación no tecido económico local e a estratexia específica para as cidades», enumeró. «Os concellos do BNG levan anos demostrando que temos un proxecto ilusionante e transformador, por iso afrontamos estes comicios desde o optimismo e co reto de aumentar a representación, sabendo tamén que estas eleccións son un paso decisivo para que haxa un cambio real en Galicia e abrir un tempo novo liderando o Goberno do país da man de Ana Pontón», destacó la concejala pontevedresa.