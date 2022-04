Blanco Villar, fotografado nunha ponte en Padrón, onde dirixe un equipo de ciclismo Sandra Alonso

Jesús Blanco Villar (Rois, 1962) ten fame de quilómetros, a pesar de levar retirado como ciclista profesional desde 1998. «Sigo montando en bicicleta dous ou tres días á semana. Fago unha hora e media ou así, pero agora vou desfrutar. Saio para ir tomar a miña cocacoliña», conta Blanco Villar, quen gañou catro etapas da Volta a España, participou tres veces no Tour de Francia e unha no Giro de Italia, entre outras competicións, durante as décadas dos 80 e 90. «Foron case 17 anos de profesional. Cando adestraba facía uns 40.000 quilómetros ao ano e saía practicamente todos os días. E o sábado ou o domingo facía descanso activo: dúas horiñas de bicicleta», compara o exciclista coa súa práctica actual.

Daqueles anos como profesional lembra con especial agarimo a súa participación nesas tres grandes citas. «Chegar a estar de líder na Volta a España e correr no Tour e no Giro é o maior soño para calquera ciclista», destaca Villar, mentres distingue o que sentiu en cada unha delas. No caso da proba francesa, a experiencia foi especialmente emocionante para o galego: «Cando cheguei aos Campos Elíseos despois de todas as adversidades da carreira... puxéronseme os pelos de punta». De Italia destaca que «aínda que o Tour é a gran ilusión de todos os corredores, o Giro é unha volta distinta e moi bonita. Hai unha grande afección e sentes a calor dos tifosi na beira das estradas».

Imagen de archivo de Blanco Villar durante una carrera en Vigo en la que se proclamó vencedor KOPA

Botando a vista atrás, Blanco Villar afirma que o deporte das dúas rodas cambiou moito nos últimos anos. Unha das maiores diferenzas ten que ver coa alimentación: «Antes non existían os xeles, nin as bebidas enerxéticas. Agora tes de todo e os alimentos para recuperar avanzaron moitísimo». «Aínda recordo levantarme ás seis da mañá para almorzar un filete e logo ir correr ás dez. Agora iso parece ciencia ficción, pero non pasaron tantos anos», engade.