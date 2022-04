MIGUEL VILLAR

«En todas las áreas sanitarias de Galicia hay una plataforma en E-saúde para presentar reclamaciones el Sergas. Es muy bonito de cara a la galería, pero no funciona, porque si quieres adjuntar un documento no es posible hacerlo», denuncia el abogado ourensano Benjamín Caramés, que dice que la situación de los pacientes es de «total indefensión». Por eso lleva años dándole vueltas a la idea de crear una asociación de atención al paciente. Ahora cree que es el momento. «Cada día hay más atropellos y más irregularidades. Muchas veces el paciente no sabe los recursos que tiene para plantear sus reclamaciones al Sergas», señala el letrado. Cuenta con el apoyo de los compañeros de despacho en BCS Abogados y también con profesionales del sector sanitario, entre ellos médicos.

Cree que unirse es el camino para acabar con situaciones que cada semana, asegura, se encuentra en su despacho, al que llegan pacientes desesperados porque no hallan solución a sus problemas sanitarios. Una de las últimas consultas que atendió fue la de un hombre con una bolsa de ostomía que lleva dos años esperando cita para una operación en la que revertir esa situación. Y la que rebasó el vaso fue la que sufrió su propio padre, un hombre de 87 años con diversas patologías y una discapacidad del 75 % que estando ingresado en el CHUO por segunda vez en el último trimestre recibió el alta médica a pesar de tener fiebre y estar empeorando su estado de salud. Horas más tarde, la familia recibió una llamada de teléfono avisándoles de que el paciente era positivo en covid. Su hijo dice no entender cómo pudieron darle el alta a su padre si tenía fiebre y estando a la espera de los resultados de la prueba del coronavirus. El hombre acabó contagiando a su mujer, a su hija y a su nieta.

Estando el matrimonio aislado en casa y con la mujer sufriendo los síntomas del covid, el hombre se cayó de la cama. Allí permaneció hasta que llegaron los sanitarios, porque su esposa no era capaz de levantarle. El octogenario tuvo que volver a ingresar en el CHUO. «Al final caer fue una suerte para él», dice Caramés sin ocultar su hastío con el tema.