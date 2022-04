Testigos de plástico que los ladrones colocan en las juntas de las puertas para saber si hay movimiento en los pisos. POLICIA NACIONAL

Proteger la vivienda para evitar robos cuando estemos fuera, vigilar las pertenencias propias en aeropuertos, estaciones de autobuses o de tren, controlar los pagos que se hacen con tarjeta y tener cuidado en las aglomeraciones de estas fechas. Esas son las recomendaciones básicas para esta Semana Santa que hacen los expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Pero, sobre todo, advierten que es muy importante no airear que salimos de vacaciones y que vamos a dejar la casa vacía. En especial, hay que controlar lo que se cuenta en las redes sociales. Los ladrones están atentos a todo y es bueno no darles pistas.

discreción

No digas que te vas. «Las fotos que te hagas de vacaciones publícalas a tu regreso». Así advierte la Guardia Civil en su Twitter del riesgo de dar pistas sobre el tiempo que vas a estar fuera de casa. El consejo es no decir que te vas a nadie ajeno al círculo familiar y, por supuesto, no contar en las redes sociales cuándo te vas ni cuántos días.

la vivienda sola

Que parezca que hay alguien. Antes de salir de casa hay que estudiar la forma de ofrecer las mínimas pistas de que la vivienda va estar vacía. Conviene dejar señales de que está ocupada, como por ejemplo que las persianas permanezcan abiertas y si es posible programar temporizadores para que las luces se enciendan durante un determinado tiempo. También es aconsejable que alguien de confianza recoja las cartas del buzón o periódicos y revistas a las que estemos suscritos.