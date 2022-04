—Se o meten nunha máquina do tempo e o levan ao século XV, pasa desapercibido.

—Hai cinco anos, as miñas fillas foron a unha proba para a serie O final do Camiño, que se desenvolvía no século XI. E acompañeinas. Dixen que era cego e tocaba a zanfona. Pedíronme que tocara unha peza e fíxeno. Díxenlles que podía sacar os ollos se querían, pero por outra tarifa, ha, ha. Ao final colléronnos aos catro.

—Unha experiencia divertida.

—Puxéronme cunha muller. Ela facía que me metía a man na bolsa dos cartos e eu como que lle metía man a ela. Eu subía a man polo brazo da muller e cortaban a escena por outras razóns. E volta a empezar. Fixérono varias veces e só conseguín chegar ata o ombro. E non saíu ningunha das escenas, ha, ha. O meu gozo nun pozo.

—Pasouno ben.

—É un exemplo do de antes: a vida lévate e tes que saír adiante. Cando me din: «Que mala sorte tiveches na vida!», eu penso todo o contrario. Pasáronme cousas na vida, pero como lle pasan a todo o mundo. E puiden coñecer xente fantástica. Custaríame moito renunciar a estes nove anos de cegueira, porque vivín moitas cousas chulas e emocionantes que, de non ser cego, non as viviría.

—Celta ou Dépor?

—O meu pai era do Celta, pero pasouse ao Dépor. Eu son do Compos, de ir a Santa Isabel e cantar o himno de memoria. Gozo moito do fútbol.

—Elixa algunhas palabras para definirse.

—Teño espírito colaborativo, tamén no desenvolvemento rural. E gústame poñer en contacto a unhas persoas con outras. Son amigable e busco que a xente estea ben.

—Que fai mal que lle gustaría mellorar?

—Teño xenio e, ás veces, cando as cousas non están no seu sitio, enfádome. Gustaríame tamén escribir mellor. E boto moito de menos poder amañar as cousas.

—Unha canción.

—No niño novo do vento, de Luis Emilio Batallán.

—O máis importante na vida?

—Vivila. Ás veces parece que hai xente que veu só a traballar ou para cabrearse.