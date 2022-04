josé manuel pan

7 de junio de 1968. Es viernes. Los motoristas José Antonio Pardines Arcay y Félix de Diego Martínez tienen servicio esa tarde en la carretera N-I, en Villabona (Guipúzcoa). Los dos guardias civiles están destinados en el destacamento de la Agrupación de Tráfico de San Sebastián. Esa tarde regulan el tráfico en el cruce de la N-I con la carretera local de Aduna, donde se están haciendo obras de mejora del firme. Pardines (25 años, de Malpica) y De Diego (36 años, de Fuentecén-Burgos) desvían los vehículos que proceden de San Sebastián a través del puente del río Oria. Son las cinco y media y Pardines da el alto a un Seat 850 de color blanco en el que viajan dos hombres. El conductor no se detiene y acelera en dirección a Villabona. Pardines se sube a la moto y logra dar alcance enseguida al 850. Lo para en el barrio de Agraraitza. El joven guardia civil se baja de la moto, se acerca al coche y le pide al conductor que le enseñe la documentación. Con el permiso de circulación en la mano se dirige a la parte de atrás del coche para contrastar si la matrícula coincide con el bastidor. El Seat 850 tiene el motor en la parte trasera. Pardines se agacha para contrastar la numeración y descubre que la placa está doblada, es falsa. El 850, con matrícula de Zaragoza, ha sido robado, y sus ocupantes son etarras. Pardines no lo sabe. Nadie lo sabe. No tiene tiempo ni de desconfiar. Los dos individuos le disparan en el pecho. El guardia civil cae hacia atrás. Ya en el suelo, es rematado, «cuatro o cinco tiros más», dice el testigo principal, Fermín Garcés.