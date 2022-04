Juan Capeáns

La opción del congreso extraordinario desvelada por Feijoo en una entrevista en La Voz el domingo ya convence a casi todo el mundo en el PPdeG. Hace una semana, el presidente provincial coruñés, Diego Calvo, y el ourensano, Manuel Baltar, se manifestaron con claridad a favor de esta opción. Miguel Tellado, Elena Candia o Pedro Puy no se pronunciaron públicamente, y Alfonso Rueda solo se aventuró a augurar una «proposta conxunta».

Este último, vicepresidente primero y líder en Pontevedra, amplió su respuesta este lunes: «Estamos falando co presidente e entre nós, e faremos unha proposta conxunta na que todos estaremos de acordo en facer as cousas ben. Se a proposta finalmente é un congreso sería unha boa decisión. Se todos estamos de acordo, sería unha boa fórmula», afirmó, dejando entrever que de esas primeras conversaciones que está liderando el presidente nacional del PP no ha salido aún una solución que convenza a todas las partes.