Brexit, huelga y mudanza

Otro caso que trae de cabeza a cientos de gallegos es el consulado de Londres. «Siempre ha sido una pena, hay gente esperando desde hace más de un año para renovar el pasaporte. No responden al teléfono y el sistema de reservas no funciona. Es como no tener representación. Yo lo siento por los que pagáis impuestos en España para mantener este servicio cinco estrellas», ironiza una compostelana que vive en la capital inglesa desde los años 90 y que aprovechará una visita prevista para este verano para arreglar papeles oficiales en Santiago.

El problema de estas oficinas es bastante más complejo, reconocen en Exteriores. El brexit ha complicado y aumentado las gestiones, a lo que se suma un inminente cambio de sede que ha contribuido a la desorganización. Pero el mayor problema, admiten, es la huelga que ha iniciado el personal de los consulados generales —la movilización se extiende a Manchester y Edimburgo— y de la embajada . Esta misma semana han denunciado en un comunicado unas condiciones de «máxima precariedad». Su paro está afectando a la entrega de visados de residencia no lucrativa o a la entrega de la identificación para los extranjeros que quieren hacer operaciones económicas con España.