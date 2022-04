CAPOTILLO

Pablo Varela (Oviedo, 1977) cumple cinco años al frente de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra con pleno de sentencias condenatorias en todas las acusaciones ya juzgadas o conformadas. Su autoexigencia se traslada igualmente a la necesidad de mejorar los mimbres procesales para trabajar con agilidad. Tras una semana con una macrooperación que vincula a Galicia con el negocio global de las narcolanchas, reclama un vuelco en el método de investigación criminal para evitar la saturación del sistema judicial con asuntos que se enquistan con recursos en la fase de instrucción. Un cambio de paradigma que va mucho más allá de la mera sustitución del juez por el fiscal al frente del trámite judicial.

—¿Qué le ha resultado más complejo de solventar en estos cinco años?

—En gran parte de las ocasiones el trabajo más costoso no es la propia investigación operativa, y sí, lamentablemente, la tramitación judicial posterior. Contamos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que sí somete a la investigación a plazos, pero no garantiza que dicha investigación se limite únicamente a presentar los cargos necesarios para saber si un caso debe enjuiciarse; lo que hace es reproducir a través de un procedimiento trufado de posibilidades de recurrir en reforma, y después en apelación, las resoluciones judiciales dictadas. No se trata simplemente de cambiar al juez por el fiscal.

—Entonces, el sistema es ineficiente...

—Tremendamente ineficiente, ralentiza la investigación judicial y merma la eficacia. Además, ¿necesitamos medio materiales? Desde luego. ¿Necesitamos medios personales? También. Pero lo que necesitamos, sobre todo, es gratis, y consiste en cambiar la regulación procedimental para garantizar la eficiencia en la tramitación.