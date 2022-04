Ana Pontón en el Parlamento, en una imagen de archivo XOAN A. SOLER

La portavoz del BNG, Ana Pontón, se refirió esta mañana al proceso sucesorio abierto en el seno del PPdeG y de la Xunta para subrayar que ya hay dos evidencias, que «Feijoo é o pasado» y que «o próximo presidente da Xunta non será resultado dunha decisión dos galegos», sino de «un dedazo do PP» y del aún titular del Gobierno gallego, «sempre e cando sexan capaces de solucionar as súas loitas internas de poder».

Pontón calificó de «temeridade» tener el Ejecutivo autonómico «paralizado» por la sucesión, y tachó esa situación de «falta de respeto institucional a Galicia e a todos os galegos. Moi especialmente —añadió— aos que confiaron na súa palabra».

Esa paralización del Ejecutivo, señaló la portavoz del Bloque, supone que no se esté aplicando «ningunha solución» para dar oxígeno a los ciudadanos atrapados «na maior crise de prezos» de las últimas décadas. Feijoo, remató Pontón, «segue cobrando como presidente dos galegos, pero traballa solo para o PP». En consecuencia, reclamó que Galicia merece «un respeto e un Goberno que estea pendente dos seus asuntos e non mirándose o embigo do Partido Popular».