El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, calificó esta mañana de «irresponsabilidade» que el PPdeG no haya resuelto ya la sucesión de Alberto Núñez Feijoo cuando Galicia está en el «peor escenario económico» de los últimos treinta años.

Formoso señaló que en «unha situación tan crítica» los plazos habituales en una sucesión de este tipo «non deberían respectarse, deben de acelerarse». En ese contexto, criticó que los colectivos afectados por el alza de precios, que están esperando que se publiquen el Diario Oficial de Galicia las medidas adoptadas por la Xunta, «por poucas que sexan», estan viendo que no son efectivas porque no se ha dado ese paso. A diferencia, añadió, de las adoptadas por el Estado, que «si foron publicadas no Boletín Oficial do Estado e polo tanto xa son efectivas e a xente xa está desfrutando das rebaixas fiscais nos prezos dos combustibles».

Formoso hizo esas declaraciones esta mañana en el Parlamento de Galicia, donde el PSdeG celebra unas jornadas para dar a conocer un proyecto de ley para prevenir la adicción al juego. El secretario general explicó que el documento tiene el objetivo de «suplantar» al Gobierno gallego del PP, que no ha intentado regular un asunto «tan sensible, en especial para a xente nova do noso país, como as casas de apostas e todo o que ten que ver co xogo no noso país».