En la misma línea se muestra Tommi Alvarellos, presidente de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia: «As previsións son boas, sobre todo de turismo nacional e europeo. No caso do internacional algo menos e o mercado asiático non viaxará ata o segundo semestre». En su caso, afirma Alvarellos, el turista interior no les funciona tan bien porque «agora ese perfil aproveita para escapar, pero o que perdemos gañámolo de outras partes de España onde a xente fai o mesmo». A eso hay que sumar el visitante portugués, que sigue funcionando bien, y los que llegan vía marítima. «Para esta Semana Santa hai varias escalas de grandes cruceiros na Coruña e iso suma moito», cuenta el guía.

Patrimonial

Las sensaciones son semejantes en cuanto al turismo patrimonial. Nacional bien y recuperación del internacional, sobre todo del europeo. «Sabemos polos turoperadores que os coreanos e xaponeses queren vir, pero agora mesmo son mercados bastante sensibles. Ademais da situación sanitaria, está a guerra. A xente sabe que España non está preto de Ucraína, pero a sensación de incerteza está aí», comenta la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil.