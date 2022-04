pilar canicoba

Aparte de Fernando y Unai, hay un Simón también famoso que, procedente de una copla castellana, llega a este columnista gracias a los hermanos maristas oriundos de esas tierras que se instalaron en los colegios gallegos de la congregación. Al Simón del folklore le sucedía lo mismo que a Néstor Rego y a los demás diputados que le negaron el aplauso al jabato Zelenski. Resulta que el protagonista de la canción que destrozábamos en el salón de actos asiste a una homilía repleta de imágenes emocionantes que conmueven a todos los feligreses menos a él. No es sordo ni extranjero, pero se mantiene ajeno al llanto general.

«¿Por qué no lloras, Simón?», le preguntan extrañados los parroquianos, a lo que el aludido responde como lo podría haber hecho el parlamentario nacionalista: «Yo no soy de la parroquia y los que lloran lo son». Por elocuentes que sean las palabras del presidente de Ucrania y desgarradoras las imágenes del genocidio cotidiano que perpetran las hordas sanguinarias del nuevo Gengis Kan, algunos están blindados contra cualquier gesto de simpatía hacia una lucha democrática porque pertenecen a otra parroquia con advocaciones diferentes. Igual que Simón, están dentro del templo y no fuera, pero eso no les hace comulgar con la liturgia que se celebra. Simón no llora; ellos no aplauden.

Hay reincidencia en el caso del parlamentario nacionalista. No es la primera vez que escatima su apoyo a los agredidos, pero en esta ocasión lo hace después de que se hubieran puesto en práctica sus recetas para lograr la paz. Todas ellas fueron seguidas por los habitantes de Bucha que ahora yacen destrozados por las calles, llenan las fosas comunes o son pasto de las alimañas. Ninguno combatió con armas en la mano. Muchos intentaron recurrir a la diplomacia con los atacantes. Suplicaron, alzaron los brazos para rendirse hicieron todo lo que figura en los manuales del pacifismo. Quizá a alguno de los actuales difuntos le llegaron las palabras del diputado del BNG rechazando una respuesta armada ante los invasores, y decidieron hacerle caso pensando que, al llamarse nacionalista, estaría al lado de la causa ucraniana exclamando «¡ruso go home!». Han pagado caro el error.