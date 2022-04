FERNANDO ALVARADO | EFE

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, expresó este jueves la «perplexidade» de su partido ante la posición que está manteniendo el BNG sobre la guerra de Ucrania, unas diferencias de criterios que se expresaron desde las primeras horas del conflicto, cuando la Executiva de la formación nacionalista lanzó un polémico comunicado sin citar a Putin y sin hablar de una invasión por parte de Rusia, además de reclamar la vía pacífica y cuestionar a la OTAN. El último episodio ha sido la negativa del diputado Néstor Rego a aplaudir la intervención telemática del presidente Volodímir Zelenski en el Congreso, una actitud que, a juicio de Lage, merece la desautorización de Ana Pontón «por poñer en dúbida as imaxes e os datos que hai sobre a masacre de Bucha», tras solicitar este una «investigación independente e con garantías».

Para el también edil coruñés, la posición del BNG está «moi alonxada do sentir maioritario do pobo galego», y considera preocupante que el Bloque esté «máis obsesionado coa OTAN que co sufrimento de millóns de persoas vítimas da guerra de Putin». De hecho, los socialistas volverán a promover iniciativas a distintos niveles institucionales para condenar las «masacres» rusas y expresando la solidaridad con el pueblo ucraniano «sinalando claramente aos agresores». Los socialistas gallegos sostienen su apoyo a la línea de actuación del Gobierno de España «sen medias tintas» e incluyendo el envío de armas al pueblo ucraniano.

Una posición «diferente»

Pontón no solo no ha desautorizado a Néstor Rego, sino que insistió este jueves en reclamar para su formación «o dereito a expresar unha opinión ainda que non coincida coa maioritaria». La portavoz nacionalista citó la «caza de bruxas» como una práctica «do pasado» y volvió a acusar al PSOE y al PP de «atacar ao BNG utilizando a dor das vítimas» en Ucrania, conflicto para el reclamó una solución.