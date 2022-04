Lavandeira jr | EFE

El Gobierno gallego sigue «paralizado polos líos internos do PP» y el próximo presidente de la Xunta saldrá de un «dedazo» o de la resolución del «sudoku das baronías», pero no lo será el resultado de las urnas «e do do que votaron os galegos». Es la opinión de Ana Pontón (BNG), que percibe «augas revoltas» en el seno de los populares a cuenta de la sucesión de Alberto Núñez Feijoo. La líder nacionalista, que visitó este jueves la Escola de Idiomas de Santiago, donde ella estudió, insistió en que el Ejecutivo está en «modo pausa» porque su titular, que tenía entrevista con Pedro Sánchez como líder del PP, «está en Madrid e ten que dar conta dun caso de corrupción», en referencia a las comisiones abusivas en la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de la capital.

Pontón reclamó un Gobierno gallego «pendente dos cidadáns» y que no viva a la espera de que dentro del partido mayoritario esté todo «atado e ben atado», que es la consecuencia, a su juicio, de su tesis de que Feijoo está anteponiendo los intereses del partido «por diante de Galicia».